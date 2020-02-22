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Сербия получила первую поставку комплексов ПВО "Панцирь"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия в субботу начала поставку в Сербию комплексов противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С", сообщил "Интерфаксу" российский источник.

Ранее в субботу о начале поставок сообщило Минобороны Сербии.

Контракт был подписан в октябре 2019 года. Как сообщал источник "Интерфакса", он предполагает поставку Сербии шести зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Белград, где заявил, что Россия будет стараться сохранить темп сотрудничества с Сербией в военной сфере, которое вышло на принципиально новый уровень.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Комплексы "Панцирь-С" применяются российскими военными для противовоздушной обороны объектов в Сирии.

Ранее Россия поставила Сербии истребители МиГ-29.

В октябре прошлого года Минобороны РФ сообщило, что в Сербию был переброшен дивизион систем С-400 и зенитная ракетно-артиллерийская батарея "Панцирь-С" - впервые для участия в учении на территории зарубежного государства. 5 ноября 2019 года Минобороны РФ сообщило, что дивизион С-400 и комплексы "Панцирь-С" возвращены из Сербии на территорию РФ в места постоянной дислокации.

Минобороны РФ Сербия

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