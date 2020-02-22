Дипломаты заверили, что российских спортсменов в Италии не задержат

Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, сборная продолжит участие в соревнованиях

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Прибывший в итальянский город Антерсельва (место проведения Чемпионата мира по биатлону) дипломат вступил в личный контакт с представителями российской сборной после того, как утром в субботу в расположении сборной России итальянская полиция провела обыск в номере биатлониста Александра Логинова и его партнера по команде Евгения Гараничева, сообщает посольство России в Италии.

"(Дипломат) добился от осуществлявших обыск карабинеров выдачи на руки соответствующего ордера, выданного прокуратурой города Больцано, а также потребовал предоставить протокол обыска, который в ближайшее время с переводом на русский язык будет передан российским гражданам для рассмотрения и подписания", - говорится в сообщении российской дипмиссии в фейсбуке.

Как рассказали в посольстве, в соответствии с полученным документом, "в прокуратуру Больцано от представителя Международного союза биатлонистов поступил сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга (уголовно наказуемое преступление в Италии)".

"Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Александра Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования", - говорится в сообщении дипмиссии.

В нем подчеркивается, что "никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют".

"Наша сборная продолжает принимать участие в соревнованиях и планирует убыть из Италии согласно ранее намеченному графику", - сообщили в посольстве.

Там отметили, что "в целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян" дипломат Генконсульства будет находиться с командой вплоть до ее отъезда.

Скандал вокруг российских биатлонистов

Российская команда в субботу выступала в Италии на фоне скандала вокруг биатлонистов сборной РФ.

Утром в расположении сборной итальянская полиция провела обыск. Обыск, в частности, прошел в номере Логинова и Гараничева.

"Проверка была в связи с тем, что бывший главный тренер сборной России (Александр) Касперович ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман", - заявил "Интерфаксу" глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Он добавил, что также проводится проверка по Логинову, в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил. "Это может быть его повторный случай. Они (полицейские) полтора часа обыскивали его вещи и изъяли его гаджеты", - рассказал Драчев.

Позднее Драчев в эфире "Матч ТВ" рассказал, что Касперович получил чужую аккредитацию 19 февраля. Такой поступо