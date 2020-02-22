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Военные сообщили об улучшении гуманитарной ситуации в Сирии после освобождения М5

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Возобновлено прямое сообщение между столицей Сирии, городами Хама и Алеппо после того, как боевиков выбили из района автотрассы M5, сообщили российские военные.

"После освобождения из-под контроля террористических группировок автотрассы М-5 впервые за восемь лет возобновилось прямое сообщение между городами Дамаск, Хама и Алеппо. Это существенно улучшило гуманитарную ситуацию в регионе", - сказал на брифинге в субботу начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

По его словам, за шесть дней по автотрассе проехали более 150 тысяч мирных жителей.

На прошлой неделе российские военные сообщили, что армия Сирии в Идлибской зоне взяла под контроль участок трасс М5, которая связывает Алеппо с Дамаском, и нанесла поражение террористическим формированиям. "Тем самым создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года", - заявляли в российском центре по примирению.

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