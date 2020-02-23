Поиск

Число погибших в китайской провинции Хубэй за сутки составило 96

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 96 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 630 новых заболевших, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 82 человек, заразился 541.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 пятницы по Москве) 64084 человек (в Ухане - 46201), скончалось 2346 зараженных (в Ухане - 1856).

Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 15,3 тыс. человек, более 40 тыс. пока остаются в больницах, из них более 1,84 тыс. человек в критическом состоянии.

Китай

Новости

Число зараженных коронавирусом в Италии резко выросло с 4 до 79

Дело о гибели мужчины в доме экс-главы МИД Украины переквалифицировали с суицида на убийство

В Лондоне прошла акция против экстрадиции Ассанжа в США

В Лондоне прошла акция против экстрадиции Ассанжа в США

Турция ответила на гибель своего военного ударом по 21 цели в Сирии

Турция ответила на гибель своего военного ударом по 21 цели в Сирии

Сирия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства

Шойгу обсудил с министром обороны Турции вопросы стабилизации в Идлибе

Украинская полиция "взяла в кольцо" санаторий с эвакуированными из Китая

Украинская полиция "взяла в кольцо" санаторий с эвакуированными из Китая

В Иерусалиме застрелили палестинца, который бросился с ножом на полицейского

Албания выдала России воевавшего в Сирии сторонника ИГ

Что случилось этой ночью: суббота, 22 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');