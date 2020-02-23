В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты

Майк Хьюз на фоне одной из своих ракет. 2017 год Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В США погиб инженер-любитель "Безумный" Майк Хьюз, сообщает "Би-би-си". 64-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, когда пытался запустить самодельную ракету в калифорнийской пустыне.

Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска.

Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская. Доказать это он пытался, отправившись в космос лично.

На появившихся видео запечатлен неудачный запуск и парашют, вероятно, выпущенный раньше времени.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

Неудачный запуск ракеты, предположительно, снимали для телешоу "Астронавты-самоучки" для канала Science Channel.

Сообщается, что Хьюз с помощью напарника пытался подняться на высоку 1,525 км на ракете с паровым двигателем.

Ракету испытатель и его помощники построили на заднем дворе Хьюза, она обошлась им примерно в $18 тыс.

В прошлом марте ему удалось успешно подняться на ракете на высоту в 570 м, но этот полет закончился жесткой посадкой.

В 2002 году Хьюз установил рекорд Гиннеса, совершив самый дальний (более 31 метра) прыжок на лимузине.