В Калифорнии целую улицу закрыли из-за атаки 40 тыс. пчел

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Несколько человек были госпитализированы в Пасадене штат Калифорния, после того как их покусали пчелы, жившие в водосточном желобе местной гостиницы. Как сообщает The Guardian, рой из 40 тысяч так называемых африканизированных пчел заставил местные власти закрыть улицу, на которой находится отель.

После атаки пчел на место прибыли полицейские и пожарные, в результате в больнице оказались двое офицеров полиции, двое пожарных и один гражданский.

Полицейские и пожарные сначала пытались усмирить пчел с помощью дыма, но затем были вынуждены уничтожить их пеной для тушения.

.@PasadenaFD firefighter Matthew Busko was one of five people sent to the hospital after getting stung by a swarm of up to 40,000 bees. The reason he didn"t seek protection inside his rig... coming up on @CBSLA 6pm. #CBSLA pic.twitter.com/zP5Ut0jdf5 — Rachel Kim (@CBSLARachel) February 22, 2020

Африканизированные пчелы происходят от гибрида африканских и европейских пчел, которые были экспериментально выведены в Южной Америке в 1950-е. В результате ошибки пчелы покинули лабораторию и обосновались в дикой природе, начав размножаться с местными видами. Из-за привычки агрессивно защищать свои гнезда они получили прозвище "пчелы-убийцы".