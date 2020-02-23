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В Калифорнии целую улицу закрыли из-за атаки 40 тыс. пчел

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Несколько человек были госпитализированы в Пасадене штат Калифорния, после того как их покусали пчелы, жившие в водосточном желобе местной гостиницы. Как сообщает The Guardian, рой из 40 тысяч так называемых африканизированных пчел заставил местные власти закрыть улицу, на которой находится отель.

После атаки пчел на место прибыли полицейские и пожарные, в результате в больнице оказались двое офицеров полиции, двое пожарных и один гражданский.

Полицейские и пожарные сначала пытались усмирить пчел с помощью дыма, но затем были вынуждены уничтожить их пеной для тушения.

Африканизированные пчелы происходят от гибрида африканских и европейских пчел, которые были экспериментально выведены в Южной Америке в 1950-е. В результате ошибки пчелы покинули лабораторию и обосновались в дикой природе, начав размножаться с местными видами. Из-за привычки агрессивно защищать свои гнезда они получили прозвище "пчелы-убийцы".

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