Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Умер египетский политик и военный, бывший президент страны Хосни Мубарак, сообщили египетские СМИ. Ему был 91 год. Несколько недель назад он перенес операцию, напоминает Jerusalem Post.

Мубарак руководил Египтом с 1981 по 2011 годы и был отстранен от власти в ходе "Арабской весны", после народных волнений, жертвами которых стали около 800 человек.

После отставки бывший президент был судим за коррупцию и подавление протестов 2011 года. Высший апелляционный суд Египта в 2016 года оставил в силе приговор по делу о коррупции За хищение 125 млн египетских фунтов ($16 млн) государственных средств, выделенных на реконструкцию президентского дворца, он получил три года лишения свободы. Обвинения по делу о гибели демонстрантов в 2011 году после череды судов были с него сняты.

После свержения Мубарака президентом Египта был избран Мохаммед Мурси, которого поддерживало исламистское движение "Братья-мусульмане". Мурси также был свергнут в результате государственного переворота, устроенного военными.

Хосни Мубарак получил военное образование. В 1949 году он окончил Военную академию в Каире, затем - Академию ВВС в Билбейсе и в качестве военного летчика участвовал в Суэцкой войне 1956 года. В конце 50-х он окончил Фрунзенское военное авиационное училище, где учился летать на бомбардировщиках Ил-28 и Т3у-16. В 1962—1963 годах он участвовал в гражданской войне в Йемене в составе египетского контингента и командовал эскадрильей бомбардировщиков.

В середине 60-х Мубарак прошел курс штабного обучения в Военной академии имени Фрунзе в Москве.

В конце 60-х и начале 70-х годов он, занимая высокие военные должности, участвовал в боевых действиях с Израилем.

В апреле 1975 года президент Анвар Садат назначил Мубарака вице-президентом Египта. Три года спустя он стал одним из лидеров новой Национально-демократической партии. После убийства Садата в октябре 1981 года он стал президентом.