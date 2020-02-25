Поиск

В ЮАР десятки женщин с ВИЧ были стерилизованы против их воли

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Десятки женщин ВИЧ были принуждены к стерилизации, родив детей в государственных больницах ЮАР, сообщает Associated Press.

По меньшей мере 48 женщин направили жалобы на "жестокой, бесчеловечное и унизительное обращение" в государственных больницах. Многие из них стали жертвами такого обращения в процессе родов.

Принудительную стерилизацию проводили в 15 больницах в 2002-2005 гг. Среди них госпитали крупнейших городов Йоханнесбурга и Дурбана.

В одной из жалоб приводится цитата женщины, которую вынудили подписать согласие на стерилизацию. Она спросила сестру, что за бумаги ей предлагается подписать, на что та ответила, что "вы, ВИЧ-инфицированные, не задаете вопросов, когда делаете детей. А теперь решили задать".

В некоторых случаях, женщин обманом вынуждали подписывать согласие.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ЮАР является одной из самых ВИЧ-инфицированных стран мира с 7 млн человек, которым поставлен этот диагноз. Таким образом, 19% всех людей с ВИЧ в мире живут именно в этой стране. 15% всех новых заболевших приходится на ЮАР.

ЮАР

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Задержанные Россией украинские рыбаки освобождены вместе с судном

Новый коронавирус в Китае

Посольство РФ в Италии рекомендовало россиянам не ездить в северные районы страны

Посольство РФ в Италии рекомендовало россиянам не ездить в северные районы страны

Самый старый мужчина в мире скончался в возрасте 112 лет

Новый коронавирус в Китае

В Хорватии и Австрии выявили первые случаи заражения "уханьским" коронавирусом

Новый коронавирус в Китае

Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Президент Ирана счел китайский коронавирус менее опасным, чем грипп

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Сотни туристов изолировали в отеле на Канарах из-за коронавируса

Эрдоган сообщил о гибели турецких военных в Ливии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');