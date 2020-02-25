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Георгиева выдвинула кандидатуру Антуанетт Сайех на пост замдиректора МВФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выдвинула кандидатуру Антуанетт Монсио Сайех на пост заместителя директора.

В случае одобрения исполнительным советом МВФ Сайех займет этот пост с 16 марта 2020 года, говорится в пресс-релизе фонда.

"Антуанетт хорошо известна и уважаема, она занимала пост директора департамента стран Африки МВФ в период с 2008 по 2016 гг., отвечая за трансформацию отношений фонда с африканскими государствами-членами МВФ", - заявила Георгиева.

В период с января 2006 года по июнь 2008 года она занимала пост министра финансов Либерии.

Ранее в этом месяце Георгиева сообщила, что первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон покинет свой пост в конце февраля 2020 года. В это же время в отставку уходит заместитель управляющего директора и руководитель административных служб фонда Карла Грассо.

МВФ

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