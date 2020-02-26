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Российский проект по обратной связи с получателями госуслуг вошел в финал конкурса ООН

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский проект "Ваш контроль", в рамках которого создана одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для обратной связи с населением, вошел в число финалистов международного конкурса "WSIS prizes 2020", проводимого под эгидой ООН.

"Ваш контроль", который реализуется Минэкономразвития, стал одним из топ-5 проектов в номинации "Электронное правительство" (E-government). Всего в конкурсном отборе участвовало 752 проекта, в голосовании приняли участие более 2 млн человек.

Итоги конкурса будут подведены в апреле на церемонии вручения наград в рамках Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (World Summit On The Information Society) в Женеве.

"Ваш контроль", говорится в сообщении министерства, позволяет выстроить диалог между обществом и государством через обратную связь при получении госуслуг. Каждый гражданин может оценить качество предоставляемых ему услуг в любом центре "Мои Документы" или онлайн, собираемые оценки и отзывы учитываются при совершенствовании процессов предоставления услуг.

Ежемесячно через систему граждане оценивают примерно 2 млн оказанных им услуг с привязкой конкретной точке. Обратная связь, которую предоставляют граждане, дает возможность оценивать деятельность конкретных руководителей территориальных органов власти и центров оказания госуслуг "Мои документы", которых в стране около 13 тысяч.

Ваш контроль

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