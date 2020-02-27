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Лукашенко заявил о "понуждении" Белоруссии к интеграции с Россией

Лукашенко заявил о "понуждении" Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорит о готовности страны к дальнейшей интеграции с Россией, но заявляет о "понуждении" с российской стороны.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. Новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции". И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси", - сказал Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем в четверг в Минске. Президента цитирует госагентство "БелТА".

В качестве положительного примера интеграционного взаимодействия Лукашенко вспомнил первого президента РФ Бориса Ельцина. "Еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость", - сказал белорусский лидер.

"Мы тогда (во времена Ельцина - ИФ) вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", - снова подчеркнул президент Белоруссии.

При этом, по его словам, это понуждение сопровождается масштабной пропагандой в российских СМИ. Лукашенко сообщил, что предъявил президенту РФ Владимиру Путину соответствующую подборку публикаций.

В середине февраля белорусский лидер заявлял, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

В настоящее время Россия и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий для создания союзного государства. Планируется, что все интеграционные дорожные карты вступят в силу с 1 января 2021 года.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Борис Ельцин

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