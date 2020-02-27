Зеленский утвердил название телеканала, который будет вещать на Луганск и Донецк

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Телеканал для неподконтрольных Киеву территорий, запуск вещания которого анонсировали на 1 марта 2020 года, будет называться "Дом", сообщает интернет-издание "Детектор медиа" со ссылкой на три разных источника.

Так, по информации источников, дизайн логотипа нового телеканала таков, что название можно прочитать двумя различными способами - как "Дiм" и как "Дом".

Также отмечается, что название нового канала утверждал лично президент Украины Владимир Зеленский. Презентацию канала проведут в понедельник, 2 марта, в 15:00.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал, что телеканал для неподконтрольных Киеву территорий запустит свое вещание 1 марта текущего года.

До этого сообщалось, что на базе UA|TV 15 февраля 2020 года запускается телеканал для "временно оккупированных территорий".

Информационное вещание украинского государственного телеканала для Донбасса возглавит бывший главный редактор "24 канала", в прошлом - заместитель главного редактора издания "Новое Время", редактор журнала "Корреспондент" Елена Трибушная, информировала пресс-служба министерства культуры 3 января 2020 г.