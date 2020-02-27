Поиск

Зеленский утвердил название телеканала, который будет вещать на Луганск и Донецк

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Телеканал для неподконтрольных Киеву территорий, запуск вещания которого анонсировали на 1 марта 2020 года, будет называться "Дом", сообщает интернет-издание "Детектор медиа" со ссылкой на три разных источника.

Так, по информации источников, дизайн логотипа нового телеканала таков, что название можно прочитать двумя различными способами - как "Дiм" и как "Дом".

Также отмечается, что название нового канала утверждал лично президент Украины Владимир Зеленский. Презентацию канала проведут в понедельник, 2 марта, в 15:00.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал, что телеканал для неподконтрольных Киеву территорий запустит свое вещание 1 марта текущего года.

До этого сообщалось, что на базе UA|TV 15 февраля 2020 года запускается телеканал для "временно оккупированных территорий".

Информационное вещание украинского государственного телеканала для Донбасса возглавит бывший главный редактор "24 канала", в прошлом - заместитель главного редактора издания "Новое Время", редактор журнала "Корреспондент" Елена Трибушная, информировала пресс-служба министерства культуры 3 января 2020 г.

Украина Владимир Зеленский ДНР ЛНР

Новости

Глава ВОЗ допустил, что коронавирус может выйти из-под контроля

Новый коронавирус в Китае

Вице-президент Ирана по делам женщин заразилась коронавирусом

Поезд Москва-Ницца перестанет курсировать с 4 марта из-за коронавируса

Россия вышла на первое место в Европе по посещаемости кинотеатров

Россия вышла на первое место в Европе по посещаемости кинотеатров

Запрет на полеты из РФ в Южную Корею с 1 марта не коснется рейсов "Аэрофлота" и Korean air

Новый коронавирус в Китае

Россия с 28 февраля ограничит авиасообщение с Ираном

Новый коронавирус в Китае

В ЕС впервые обсудили идею контроля на внутренних границах из-за коронавируса

В ЕС впервые обсудили идею контроля на внутренних границах из-за коронавируса

Партия Вакарчука представила стратегию возвращения Украине Донбасса и Крыма

Партия Вакарчука представила стратегию возвращения Украине Донбасса и Крыма

Турция завершила подготовку для вытеснения сил Асада в Идлибе

"Россия 24" сообщила об обстреле самолетов ВКС РФ турецкими специалистами

"Россия 24" сообщила об обстреле самолетов ВКС РФ турецкими специалистами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');