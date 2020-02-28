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Посольство РФ в Вашингтоне пригласило власти США официально посетить Крым

Российские дипломаты напомнили американской стороне о важности Минских соглашений

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне попросило американские власти перестать вводить в заблуждение общественность и запомнить, что "Крым - это Россия".

"Американским коллегам пора бы уже давно запомнить, что Крым - это Россия. Вопрос закрыт окончательно и бесповоротно. Предлагаем США перестать вводить общественность в заблуждение", - говорится в распространённом заявлении российского посольства.

Российские дипломаты предложили "направить американские усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям".

"Американские власти за прошедшие шесть лет так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел", - отметили в посольстве.

Российские дипломаты заявили, что "готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе". "Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты. Попытки игнорировать либо отвергать общенародное решение на референдуме воспроизведением заезженных штампов об "аннексии" и "оккупации" некорректны и носят искусственный характер", - подчеркнули в российском диппредставительстве.

Там сообщили, что "Крым за последние годы активно развивается, уровень и качество жизни крымчан ощутимо выросли по сравнению с украинским периодом".

"В российском регионе в полной мере учитываются интересы всех нацменьшинств. Федеральными властями на системной основе уделяется большое внимание реализации интересов крымских татар. Оказывается существенная поддержка духовной и религиозной жизни общины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по словам дипломатов, законодательно оформлены механизмы обеспечения прав этого народа, а его язык, согласно Конституции Республики Крым, стал одним из государственных.

"До конца 2020 года должна быть достроена соборная мечеть в Симферополе. Специалисты уже работают над михрабом. Были бы рады видеть на церемонии её открытия гостей из США", - рассказали дипломаты.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты не признают суверенитет России над Крымом и потребовал вернуть полуостров Украине.

"Как подчеркивается в Крымской декларации 2018 года, США не признают, и никогда не признают притязания России на суверенитет полуострова. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - говорится в заявлении Помпео, распространенном американским госдепартаментом.

Помпео отметил, что "нарастающая милитаризация Крыма является угрозой общей безопасности", обвинив власти Крыма в нарушениях прав человека, нарушениях свобод, включая свободу вероисповедания, ущемление интересов крымских татар.

Заявление, как отмечается в нем, приурочено к шестой годовщине "аннексии Крыма Россией".

В Посольстве РФ в США назвали заявление Помпео "оторванным от действительности".

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