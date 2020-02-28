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Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 46 странах мира

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что, по состоянию на минувший четверг, о случаях заражения коронавирусом проинформировали уже 46 страны мира.

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения за пределами материкового Китая достигло 3664 человек, скончались 57.

В то же время, гонконгская газета South China Morning Post в ночь на пятницу сообщила, что общее число инфицированных в мире составило 87679, летальный исход зафиксирован в 2814 случаях.

За пределами материковой части Китая выявлено 4182 случая заражения, скончались 70 человек.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус накануне заявил, что ситуация с коронавирусом в мире достигла "решающей точки", поскольку число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превышает число новых случае в Китае, растет число стран, в которых зафиксированы случаи заражения.

Хроника 09 января – 28 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
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