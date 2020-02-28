Житель Лос-Анджелеса угнал катафалк с трупом и устроил гонки на трассе
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе мужчина угнал катафалк Lincoln Navigator с телом, устроил гонки на оживленной скоростной трассе и попал в аварию. Его задержали по подозрению в угоне, сообщили в полиции. АР отметило, что такое преступление возможно только в Лос-Анджелесе.
По версии полиции, Джеймс Хуарес утром в четверг угнал черный катафалк, припаркованный у греческой православной церкви в Пасадене. Он проехался в нем в утренний час пик по трассе 110, разбил машину и сбежал.
После заявления в полицию об угоне шериф Лос-Анджелеса через соцсети призвал угонщика наконец-то принять правильное решение после череды неверных и вернуть гроб и тело вместе с машиной. В итоге полицию к катафалку вызвал случайный очевидец, заметивший брошенный автомобиль.
Гроб и тело не пострадали. Полиция принесла соболезнования семье умершего.
To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena:— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 27, 2020
Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1