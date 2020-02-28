Житель Лос-Анджелеса угнал катафалк с трупом и устроил гонки на трассе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе мужчина угнал катафалк Lincoln Navigator с телом, устроил гонки на оживленной скоростной трассе и попал в аварию. Его задержали по подозрению в угоне, сообщили в полиции. АР отметило, что такое преступление возможно только в Лос-Анджелесе.

По версии полиции, Джеймс Хуарес утром в четверг угнал черный катафалк, припаркованный у греческой православной церкви в Пасадене. Он проехался в нем в утренний час пик по трассе 110, разбил машину и сбежал.

После заявления в полицию об угоне шериф Лос-Анджелеса через соцсети призвал угонщика наконец-то принять правильное решение после череды неверных и вернуть гроб и тело вместе с машиной. В итоге полицию к катафалку вызвал случайный очевидец, заметивший брошенный автомобиль.

Гроб и тело не пострадали. Полиция принесла соболезнования семье умершего.