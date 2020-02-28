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Суд в Лондоне запретил экс-владельцам "Траста" тратить деньги на поддержание жизни

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона наложил ограничения на траты бывших собственников "Траста" (сейчас контролируется Банком России), в отношении некоторых ввел запрет на расходование средств, сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

Ранее Высокий суд Лондона удовлетворил иск "Траста" к бывшим собственникам - Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову, признал их ответственность за крах банка в декабре 2014 года. По решению суда бывшие собственники должны выплатить банку компенсацию в размере $900 млн.

Юров и Фетисов, согласно новому решению суда, с 27 февраля 2020 года лишены права расходования любых средств на поддержание жизни и юридические вопросы из состава ранее раскрытых и арестованных активов, отмечает представитель "Траста". Банк ссылается не мнение судьи, что у Юрова и Фетисова могут быть иные, не раскрытые суду, источники дохода. Ранее Юров и Фетисов, как уверяет "Траст", настаивали на том, что их супруги имеют право на 50% некоторых совместных активов. Эти лица в течение двух недель должны представить суду новый перечень активов, в том числе активы супруг. После этого судья будет вправе пересмотреть принятое решение.

В отношении Беляева принято отдельное решение, так как наличие у него альтернативного источника дохода неочевидно, сообщает "Траст". Ему позволено единовременно потратить $17 тыс. на жизнь и юридические вопросы. Он тоже должен представить суду новый перечень своих активов и активов жены (в течение трех недель).

"Траст" ранее заявлял, что, как было установлено в ходе судебного разбирательства, на протяжении многих лет Юров, Беляев и Фетисов занимались мошенническими операциями. Речь идет о предоставлении из средств банка кредитов подконтрольным офшорным компаниям. Когда банк оказался в предбанкротном состоянии, его владельцы не уведомили об этом регулятора, а реализовали схему по привлечению депозитов с помощью дорогостоящей рекламной кампании с участием Брюса Уиллиса, подчеркивала кредитная организация.

После решения ЦБ о санации "Траста" в декабре 2014 года Юров, Беляев и Фетисов вместе с семьями покинули Россию. Банк обратился в Высокий суд Лондона с иском о возмещении нанесенного ущерба в феврале 2016 года.

Инвестором в рамках финансового оздоровления "Траста" в конце 2014 года был выбран "Открытие холдинг". В августе 2017 года основной актив холдинга - банк "Открытие" - сам подпал под санацию и в декабре того же года перешел под контроль ЦБ РФ. Банк "Траст" вошел в группу "Открытия" (тоже контролируется Банком России). На базе "Траста" создан Банк непрофильных активов.

Великобритания Траст

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