Рада на внеочередном заседании рассмотрит кадровые вопросы

Также будут рассмотрены оборонные законопроекты и заслушаны отчеты правоохранительных органов

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Верховная рада на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит, в том числе, кадровые вопросы, подтвердил глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в передаче телеканала "Украина" в пятницу.

Он пояснил, что на фоне возможного экономического кризиса и эпидемии коронавируса Кабинет министров требуется усилить - "превратить, фактически, в штаб".

"Для того, чтобы это стал штаб, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным... Кого-то привлечь и кого-то изъять, в том числе", - сказал он.

Арахамия заявил, что знает, о ком идет речь, но отказался называть имена этих чиновников.

Кроме того, по его словам, на заседании будут рассмотрены законопроекты об обороне, которые уже три недели находятся на повестке дня парламента, но не рассматривались из-за блокирования Верховной рады.

"И третья причина связана с тем, что был промежуточный отчет правительства, но уже шесть месяцев все ждут, "весна пришла - посадок нет". Нам надо заслушать отчеты правоохранительных органов. Это тоже мы запланировали на это внеочередное заседание", - отметил Арахамия.

Ранее пресс-служба Верховной рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.