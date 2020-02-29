В Идлибе за сутки зафиксировано 39 обстрелов со стороны боевиков

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 39 обстрелов со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

"На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов", - сказал Журавлев на брифинге в субботу.

По его словам, боевики совершили обстрел города Хмеймим, в котором располагается российская авиабаза. В общей сложности были обстреляны 10 населенных пунктов в провинции Латакия, шесть населенных пунктов в провинции Алеппо, три населенных пункта в провинции Идлиб и один в провинции Хама.

"Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - заявил Журавлев.