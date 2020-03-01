Глава дипломатии ЕС призвал провести внеочередное заседание по Идлибу

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Военные действия в сирийском Идлибе и вокруг него представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В связи этом он призывал провести внеочередное заседание Совета (Евросоюза - ИФ) по иностранным делам для обсуждения складывающейся ситуации.

Он сообщил, что в последние дни вел консультации с ключевыми партнерами и призывал к немедленной деэскалации и надежному прекращению огня, а также выражал сожаление по поводу гибели людей и предлагал поддержку ЕС для смягчения последствий кризиса.

При этом он отметил, что в Евросоюзе продолжают внимательно следить за миграционной ситуацией на внешних границах ЕС. Боррель считает необходимым сохранить заявление ЕС - Турция по урегулированию миграционной проблемы.

Он также заявил, что ЕС занимается поддержкой Греции и Болгарии для разрешения складывающейся ситуации с новым наплывом мигрантов.