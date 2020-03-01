Поиск

Глава дипломатии ЕС призвал провести внеочередное заседание по Идлибу

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Военные действия в сирийском Идлибе и вокруг него представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В связи этом он призывал провести внеочередное заседание Совета (Евросоюза - ИФ) по иностранным делам для обсуждения складывающейся ситуации.

Он сообщил, что в последние дни вел консультации с ключевыми партнерами и призывал к немедленной деэскалации и надежному прекращению огня, а также выражал сожаление по поводу гибели людей и предлагал поддержку ЕС для смягчения последствий кризиса.

При этом он отметил, что в Евросоюзе продолжают внимательно следить за миграционной ситуацией на внешних границах ЕС. Боррель считает необходимым сохранить заявление ЕС - Турция по урегулированию миграционной проблемы.

Он также заявил, что ЕС занимается поддержкой Греции и Болгарии для разрешения складывающейся ситуации с новым наплывом мигрантов.

Евросоюз ЕС Идлиб

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 1 марта

Новый коронавирус в Китае

Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае

Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае

Турецкие самолеты дважды вторгались в воздушное пространство Сирии

Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Троих задержанных в Анкаре журналистов Sputnik отпустили

Симоньян сообщила об обыске в стамбульском офисе Sputnik

Турецкие военные сбили в районе Идлиба два сирийских самолета

Еще около двух тысяч мигрантов подошли к границе Греции с Турцией

Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии

Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии

МИД РФ призвал Турцию разобраться в нападении на сотрудников Sputnik

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');