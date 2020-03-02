В Израиле начались третьи за год выборы в парламент

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Израиле открылись избирательные участки, и граждане отправились голосовать на третьих по счету за год выборах в однопалатный парламент - Кнессет, пишет The Times of Israel.

Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени (8 по московскому) и будут работать до 22:00 (23:00 по Москве).

Выборы проходят на фоне вспышки нового типа коронавируса COVID-19 в мире. Минздрав Израиля перед выборами выступил с заявлением о том, что граждане Израиля могут не бояться возможности заразиться из-за большого скопления людей.

По данным издания, для израильтян, находящихся под карантином из-за подозрений на возможное заражение коронавирусом, открыли 16 избирательных участков по всей стране и разработали специальный порядок голосования. Речь идет о 5630 израильтянах, вернувшихся на родину после зарубежных поездок.

"Всем остальным я говорю идти и голосовать, это абсолютно безопасно, вам не стоит беспокоиться", - приводит газета слова главы Минздрава Моше Бар Симан-Това.

В Израиле насчитывается около 6 млн жителей, обладающих правом голосовать на выборах.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человека из 120.

Ранее израильские политические партии дважды не смогли договориться о формировании коалиционного правительства, в связи с чем и были объявлены новые выборы. Предыдущие выборы прошли 9 апреля и 17 сентября 2019 года.