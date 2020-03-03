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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:03

Туротрасль в Тбилиси близка к банкротству из-за отмены до 90% броней

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Ассоциации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что из-за распространения в мире нового коронавируса COVID-19 туристическая отрасль страны может оказаться на грани банкротства.

"Мы получили первый серьезный удар - за последние 5-6 дней в тбилисских гостиницах 80-90% броней на март и апрель были отменены. Это означает, что отрасль почти на грани банкротства. Я не знаю, что будет завтра", - сказал Алавердашвили во вторник на встрече представителей индустрии туризма, на которой обсуждаются возникшие в Грузии вызовы, связанные с коронавирусом.

При этом он отметил, что коронавирус - глобальная проблема. "Никто не виноват, мы не собираемся никого обвинять. Нам просто нужно сейчас найти выход из этой ситуации, что можно сделать, чтобы не встать перед ситуацией вынужденного увольнения персонала в наших отелях и ресторанах", - сказал глава ассоциации.

По его словам, больше всего пострадал Тбилиси, так как в большинстве регионов активный туристический сезон еще не начался, и это несколько облегчило их положение.

"Решение о продлении каникул отчасти помогло некоторым регионам, поскольку еще некоторое время находящиеся там отели и рестораны, наверное, смогут в большей или меньшей степени продержаться за счет внутреннего туризма, хотя это не решает проблему", - отметил Алавердашвили.

Ранее о сложной ситуации, возникшей из-за коронавируса в туристическом секторе Грузии, заявила глава Минэкономразвития республики Натия Турнава. "Прямой ущерб этого сектора только от прекращения полетов из Китая и Ирана составляет не менее 30 млн лари (около $11 млн) в месяц. Исходя из того, сколько времени продлятся эти ограничения, убытки увеличатся", - заявила Турнава.

В Грузии подтверждены три случая заболевания коронавирусом. Все заболевшие - граждане Грузии, двое из них - мужчины средних лет - приехали в страну после посещения Ирана, а девушка - после поездки в Италию.

Грузия с 29 января приостановила на два месяца прямое авиасообщение с Китаем, где возник очаг коронавируса, а также эвакуировала своих граждан из КНР. С 23 февраля Грузия приостановила прямое авиасообщение и с Ираном, а 26 февраля ограничила въезд в страну и через сухопутные участки границы для граждан Ирана.

Грузия Тбилиси

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