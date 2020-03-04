В Мельбурне мужчина украл ожерелье Versace с витрины с помощью удочек

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Полиция Мельбурна разыскивает мужчину, укравшего дорогое ожерелье Versace с витрины магазина с помощью удочек, сообщает в среду австралийский телеканал 9News.

Инцидент произошел еще 24 февраля. На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных на сайте телеканала, видно, как мужчина средних лет стоит у витрины с удочкой. По мнению полиции, похитителю понадобилось около трех часов, чтобы совершить преступление.

Как сообщает ABC Local, мужчина сделал отверстие в стекле витрины и достал ожерелье двумя удочками разной длины. При этом сигнализация не сработала.

Владелец ограбленного магазина сообщил, что злоумышленник мог не догадываться, что ожерелье выглядит дороже своей цены: оно стоило $799.