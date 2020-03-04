Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 289 из 450 народных депутатов.

Как отмечается в законопроекте, подразделения иностранных ВС будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" (Rapid Trident - 2020) и "Си Бриз - 2020" (Sea Breeze - 2020), украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" (Riverine - 2020) и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020" (Warrior Watcher - 2020).

Закон вступает в силу со дня его опубликования.