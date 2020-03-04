Рада проведет внеочередное заседание по вопросу отставки генпрокурора

Ранее за вынесение недоверия генпрокурору Рябошапке высказались 227 депутатов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Верховная рада вечером в четверг, 5 февраля, проведет еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в сессионном зале в среду вечером.

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил, что зарегистрировал заявление о проведении внеочередного заседания Верховной рады 5 марта.

"Я только что зарегистрировал 150 подписей, только что зарегистрировал заявление о внеочередном заседании Верховной рады завтра в 18:30", - заявил Бужанский журналистам во время брифинга главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Повесткой дня станет голосование за постановление о выражении недоверия Рябошапке, под которым уже подписались 227 народных депутатов.

Арахамия заявил, что так много голосов, как за отставку генпрокурора, "Слуга народа" уже давно не подавала.

"Голосов очень много (за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке - ИФ), я давно такого не видел во фракции "Слуга народа", - сказал глава фракции.