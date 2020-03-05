Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Прокуратура Турции потребовала осудить пожизненно причастных к убийству посла Карлова

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Турецкая прокуратура потребовала, чтобы восьмерых обвиняемых в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова приговорили к пожизненным тюремным срокам, сообщает агентство "Анадолу".

Более того, трех из них прокуратура требует приговорить к одному пожизненному сроку, а пятерых - к двум. В обвинительном акте говорится, что убийство Карлова было "провокацией, направленной против отношений России и Турции".

Нападение на Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки. Российский дипломат скончался от полученных ранений. Стрелявший в посла сотрудник турецкой службы безопасности Мевлют Алтынташ был убит на месте.

Новость дополняется

Турция Андрей Карлов

Новости
Эпидемия коронавируса

В Швейцарии зафиксировали первый в стране случай смерти человека от COVID-19

Пригожин заявил, что у "Конкорда" нет требуемых Минюстом США документов

Шесть стран создали Кибернетические силы Евросоюза

Крупнейшая региональная авиакомпания Европы Flybe разорилась из-за коронавируса

Умершие знаменитости

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Что случилось этой ночью: четверг, 5 марта

Пятеро пострадали при взрыве имитационного снаряда на полигоне под Мурманском

Пятеро пострадали при взрыве имитационного снаряда на полигоне под Мурманском

Число зараженных COVID-19 вне Китая приблизилось к 15 тысячам человек

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи

Выборы в США - 2020

Трамп назвал "отличным возвращением" успех Байдена в "супервторник"

Трамп назвал "отличным возвращением" успех Байдена в "супервторник"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');