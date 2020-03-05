Прокуратура Турции потребовала осудить пожизненно причастных к убийству посла Карлова

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Турецкая прокуратура потребовала, чтобы восьмерых обвиняемых в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова приговорили к пожизненным тюремным срокам, сообщает агентство "Анадолу".

Более того, трех из них прокуратура требует приговорить к одному пожизненному сроку, а пятерых - к двум. В обвинительном акте говорится, что убийство Карлова было "провокацией, направленной против отношений России и Турции".

Нападение на Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки. Российский дипломат скончался от полученных ранений. Стрелявший в посла сотрудник турецкой службы безопасности Мевлют Алтынташ был убит на месте.

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