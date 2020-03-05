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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Сенатор Уоррен решила покинуть президентскую гонку в США

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сенатор Элизабет Уоррен планирует прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, сообщил в четверг телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, Уоррен намерена проинформировать о дальнейших планах позже в четверг.

Такое решение Уоррен принимает в связи с неудачей на "супервторнике" - масштабных внутрипартийных голосованиях.

По итогам "супервторника" лидирует бывший вице-президент США Джо Байден, он побеждает в 10 штатах из 14 по итогам масштабных внутрипартийных голосований.

По данным издания The Guardiam, согласно результатам подсчета голосов, Джо Байден получает голоса 595 делегатов, Берни Сандерс - 528, Элизабет Уоррен - 65, а Тулси Габбард - 1.

Бизнесмен Майк Блумберг покинул президентскую гонку накануне.

США Элизабет Уоррен

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