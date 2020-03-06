Ученые предупредили о гибели 100 тыс. тюленей в Белом море из-за отсутствия льда

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет по морским млекопитающим обеспокоен положением, в котором оказался приплод Беломорской популяции гренландского тюленя из-за отсутствия льда.

Как говорится в заявлении Совета, в Белом море пик деторождения у гренландских тюленей приходится на 28 февраля - 2 марта. На льдинах в это время находятся порядка 100 тыс. самок тюленей. В последующие недели новорожденные бельки питаются материнским молоком, а после линяют, учатся держаться на воде и начинают самостоятельно есть.

"В этом году, впервые в истории наблюдений за беломорскими местообитаниями гренландского тюленя, являющимися "родильным домом" данной популяции, оказалось, что в связи с аномально теплой зимой там полностью отсутствует лед, жизненно необходимый для размножения тюленей", - говорится в заявлении ученых.

В Совете полагают, что в результате весь приплод - около 100 тыс. щенков тюленя - "с высокой степенью вероятности" погибнет.

Такая ситуация негативно скажется на Беломорской популяции гренландского тюленя.

Совет обращается ко всем, кто ведет хозяйственную, научную и прочую деятельность в Белом море и юго-восточной части Баренцева моря, чтобы они оперативно передавали ученым информацию о встречах с гренландским тюленем, особенно, с самками и детенышами - как живыми, так и погибшими.

Точные данные о численности беломорской популяции гренландского тюленя в России отсутствуют. Последний раз мониторинг их численности проходил в 2013 году, на тот момент приплод насчитывал около 128 тыс. щенков.