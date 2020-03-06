Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Ученые предупредили о гибели 100 тыс. тюленей в Белом море из-за отсутствия льда

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет по морским млекопитающим обеспокоен положением, в котором оказался приплод Беломорской популяции гренландского тюленя из-за отсутствия льда.

Как говорится в заявлении Совета, в Белом море пик деторождения у гренландских тюленей приходится на 28 февраля - 2 марта. На льдинах в это время находятся порядка 100 тыс. самок тюленей. В последующие недели новорожденные бельки питаются материнским молоком, а после линяют, учатся держаться на воде и начинают самостоятельно есть.

"В этом году, впервые в истории наблюдений за беломорскими местообитаниями гренландского тюленя, являющимися "родильным домом" данной популяции, оказалось, что в связи с аномально теплой зимой там полностью отсутствует лед, жизненно необходимый для размножения тюленей", - говорится в заявлении ученых.

В Совете полагают, что в результате весь приплод - около 100 тыс. щенков тюленя - "с высокой степенью вероятности" погибнет.

Такая ситуация негативно скажется на Беломорской популяции гренландского тюленя.

Совет обращается ко всем, кто ведет хозяйственную, научную и прочую деятельность в Белом море и юго-восточной части Баренцева моря, чтобы они оперативно передавали ученым информацию о встречах с гренландским тюленем, особенно, с самками и детенышами - как живыми, так и погибшими.

Точные данные о численности беломорской популяции гренландского тюленя в России отсутствуют. Последний раз мониторинг их численности проходил в 2013 году, на тот момент приплод насчитывал около 128 тыс. щенков.

Белое море

Новости
Эпидемия коронавируса

Коронавирус добрался до Ватикана

Продажи Costco в феврале подскочили на 12% на панике из-за коронавируса

МИД потребовал от Мадрида не выдавать США россиянку Олесю Красилову

МИД потребовал от Мадрида не выдавать США россиянку Олесю Красилову

Итальянцам рекомендовано не ездить в РФ из-за требований Москвы по изоляции

Итальянцам рекомендовано не ездить в РФ из-за требований Москвы по изоляции

Новый премьер Украины опроверг свои слова о возможности подачи воды в Крым

Новый премьер Украины опроверг свои слова о возможности подачи воды в Крым
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Захарова обвинила власти Нидерландов в попытке надавить на суд Гааги по делу MH17

Цена Brent упала ниже $50 за баррель впервые с середины 2017 года

Что случилось этой ночью: пятница, 6 марта

Саудовская Аравия под покровом ночи удвоила ставки в нефтяной игре - ход за Россией

Саудовская Аравия под покровом ночи удвоила ставки в нефтяной игре - ход за Россией

Тинькову грозит шесть лет тюрьмы в США

Тинькову грозит шесть лет тюрьмы в США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');