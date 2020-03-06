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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Папа римский констатировал, что фанаты соцсетей уже мертвы внутри

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В современную цифровую эру молодежь больше озабочена фиксированием моментов своей жизни для последующей публикации в соцсетях, чем ее проживанием, считает папа римский Франциск.

"И молодые люди, и взрослые тратят свою жизнь на поверхностные вещи. Они думают, что живут. На самом деле внутри они уже мертвы", - сказал понтифик в своем обращении по случаю Всемирного дня молодежи, который ежегодно празднуется католиками в дни Великого поста.

По мнению папы, в поисках удовольствий через развлечения, в стремлении поймать ускользающие моменты люди погружаются в "цифровой нарциссизм". Он констатировал, что слишком многие живут таким образом.

У самого папы Франциска есть профиль в твиттере, на который подписано 27 млн. человек, и аккаунт в Инстаграме - там у понтифика 6,5 млн. подписчиков.

Ватикан папа римский

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