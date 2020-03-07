В Китае десятки человек оказались под завалами после обрушения гостиницы

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Спасатели в китайской провинции Фуцзянь извлекают десятки людей из-под завалов рухнувшего здания гостиницы, сообщает в субботу телеканал CGTN.

О причине обрушения пока не сообщается.

Из-под обломков извлечены по меньшей мере 32 человека. Данных о погибших и пострадавших нет.

В свою очередь "Би-би-си" со ссылкой на местные уточняет, что отель использовался для карантина людей, которые общались с пациентами, заболевшими новым коронавирусом.