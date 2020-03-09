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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Инспекторы из Италии, ФРГ и Греции выполнят наблюдательные полеты над Россией

Российские инспекторы в свою очередь совершат наблюдательные полеты над Венгрией

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Полеты группы инспекторов из Италии, Германии и Греции пройдут с 9 по 13 марта над территорией РФ в рамках договора об Открытом небе (ДОН), заявил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полеты будут выполнены на румынском самолете наблюдения АН-30 с аэродрома Кубинка. В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Россия в тот же период проведет наблюдательные полеты над Венгрией. Полеты будут совершены с венгерского аэродрома Открытого неба Папа на российском самолете наблюдения АН-30Б. Максимальная дальность полета составит 1080 километров. Осуществлять контроль за наблюдательным полетом российской миссии будут венгерские специалисты на борту российского самолета.

Рыжков напомнил, что наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Россия Италия Германия Греция Венгрия

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