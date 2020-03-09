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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

В Грузии пропали туристы из Нидерландов и Ирана

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Полиция ищет 23-летнего туриста из Нидерландов Сиима Виггера, пропавшего 7 марта в городе Кутаиси (второй по величине город Грузии), сообщают в понедельник грузинские СМИ.

Последний раз его видели в субботу вечером в ресторане "Барака" в центре города. Уже более двух суток о местонахождении иностранца ничего не известно.

По информации телеканала "Рустави 2", весь сегодняшний день правоохранители искали гражданина Нидерландов в районе реки Риони, поскольку городские камеры наблюдения последний раз зафиксировали его на территории, прилегающей к мосту Руставели.

Как сообщил журналистам друг пропавшего Рик Штехинг, они вместе вышли из ресторана, после чего он направился в гостиницу, а Сиим решил еще погулять. "Я вернулся в отель и до семи утра ждал его возвращения, однако он не пришел. Я сообщил об этом в полицию, и с тех пор его ищут", - сказал Штехинг.

В администрации ресторана подтвердили журналистам, что оба иностранных туриста находились в ресторане. "Они пробыли у нас около одного часа, поужинали, немного выпили, но не столько, чтобы не могли затем передвигаться", - сообщили в ресторане.

В том же отеле пропала молодая девушка, прибывшая в Грузию из Ирана, местонахождение которой с вечера 7 марта также неизвестно.

В Грузию уже прибыли члены семьи Сиима Виггера, чтобы выяснить подробности его исчезновения.

В МВД Грузии пока не комментируют произошедшее.

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