Эрдоган заявил, что США смягчили позицию по закупке Турцией у РФ С-400

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - США стали занимать менее жесткую позицию по вопросу закупки Анкарой у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"США смягчили позицию по вопросу С-400. Мы сказали им, что мы могли бы купить у них (зенитные ракетные комплексы - ИФ) Patriot, если они готовы их нам дать", - приводит турецкое издание Sabah слова Эрдогана.

"Испанские Patriot, которые сейчас у нас в распоряжении, - это часть пакета мер, выделенных НАТО нам. Пока что о дополнительном пакете мер речи не шло", - напомнил президент.