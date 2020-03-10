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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Правительство Азербайджана отменило празднование Новруза

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана отменило в Баку и других регионах проведение в третьей декаде марта торжеств по случаю праздника Новруз, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в республике.

Штаб решил перенести все массовые мероприятия на другое время после консультаций со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Новруз в Азербайджане отмечается 20 марта. В связи с этим с 20 по 27 марта в Азербайджане будут нерабочими днями.

Азербайджан Баку Новруз ВОЗ

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