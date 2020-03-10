Первую в США карантинную зону из-за коронавируса создадут поблизости от Нью-Йорка

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в связи с растущим числом заразившихся коронавирусом объявил о создании первой в США карантинной зоны с радиусом в одну милю вокруг небольшого населенного пункта Нью-Рошель в районе Уэстчестер к северу от города Нью-Йорк.

По словам губернатора, школы и другие учреждения, где собирается большое количество людей, закроются на две недели с 12 по 25 марта в так называемой "зоне сдерживания" радиусом одна миля.

Куомо отметил, что округ Уэстчестер работает над тем, чтобы остановить распространение вируса. "Мы продезинфицируем школы и оценим ситуацию. Нью-Рошель - это особая проблема, цифры продолжают расти", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Губернатор уточнил, что в карантинной зоне будет развернута Национальная Гвардия, которая поможет доставлять жителям еду домой и дезинфицировать общественные места.

По данным Куомо, на данный момент 173 человека в штате Нью-Йорке болеют коронавирусом, из них 108 в районе Уэстчестер.