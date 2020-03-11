На репетиции военного парада в Пакистане разбился истребитель

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Истребитель F-16 упал в среду во время репетиции военного парада в столице Пакистана Исламабаде.

"ВВС Пакистана с прискорбием сообщают о том, что во время репетиции парада к 23 марта близ Шакарпариана (район Исламабада, традиционное место проведения парадов в столице Пакистана) разбился истребитель F-16. На месте крушения работают спасатели", - говорится в заявлении, распространенном командованием пакистанских ВВС.

О судьбе экипажа в документе ничего не говорится.

Репетиция была приурочена к торжествам по случаю Дня Пакистана, который отмечается в стране 23 марта.