Nike начала проверку данных о принудительном труде уйгуров в Китае

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Производитель спортивных товаров Nike начал проверять цепочку поставок в Китае после сообщений о том, что поставщики используют принудительный труд уйгуров. Об этом сообщает Bloomberg.

Nike не получает продукцию напрямую из Синьцзян-Уйгурского автономного района, однако компания начала проверку на предмет выявления возможных рисков, связанных с принудительным наймом людей из этого региона.

10 марта сенатор-демократ Боб Мендес призвал Минторг США ограничить закупки продукции, произведенной с использованием принудительного труда уйгуров. Он обратил внимание на сообщения о том, что такие товары поставляют на рынок США в том числе американские компании Apple, Kraft Heinz, Coca-Cola и Gap.

По сведениям The Washington Post, один из поставщиков Nike в Китае Qingdao Taekwang Shoes Co. использует труд уйгуров на своей фабрике в Циндао на востоке страны, куда их отправляют принудительно.