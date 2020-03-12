Один из корпусов штаб-квартиры ООН эвакуирован из-за угрозы коронавируса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники одного из административных зданий штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке эвакуированы в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19, сообщили "Интерфаксу" источники в Организации.

"В связи с угрозой распространения коронавируса осуществлена экстренная эвакуация сотрудников одного из административных зданий штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке", - сообщил один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что это административный корпус DC-2, в котором располагается ряд структурных подразделений Секретариата ООН.

По словам собеседников агентства, такое решение было принято в связи с подозрениями на коронавирус у учителя школы для детей сотрудников ООН, находящейся по соседству.