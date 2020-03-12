Дефицит бюджета США в феврале достиг рекордных $235 млрд

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в феврале составил $235,335 млрд, что на 0,6% превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($233,977 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, причем предыдущий максимум был зафиксирован в феврале 2019 года.

Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 12,4% - до $187,951 млрд по сравнению с $167,265 млрд годом ранее. Расходы поднялись на 5,5% и достигли $423,286 млрд против $401,243 млрд в феврале 2019 года.

С учетом календарного фактора (1 февраля и 1 марта выпали на нерабочие дни, что привело к смещению ряда платежей) в прошлом месяце был зафиксирован дефицит в размере $238 млн против $234 млрд годом ранее.

Между тем за пять месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 14,8% и составило $624,522 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 6,9% - до $1,367 трлн. Затраты поднялись на 9,2% и превысили $1,991 трлн. Это обусловлено, в том числе, ростом затрат на программы медицинского страхования и оборону.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в 2020 фингоду повышение дефицита бюджета до $1 трлн и сохранение его выше этой отметки в следующие десять лет. Последний раз показатель превышал такой уровень в 2009-2012 годах, то есть во время и сразу после финансового кризиса.

Дефицит госбюджета США по итогам прошлого финансового года, который завершился 30 сентября 2019 года, увеличился на 26%, достигнув максимального за последние семь лет уровня в $984,388 млрд. Он поднялся до 4,6% ВВП против 3,8% ВВП в предшествующий год.

Дефицит увеличивался четвертый год подряд - это самый длительный период непрерывного роста показателя с начала 1980-х годов.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).