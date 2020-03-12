Заболевший коронавирусом в ОАЭ член российской велокоманды выписан из больницы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Гонщик российской велокоманды "Газпром-РусВело", у которого ранее был диагностирован коронавирус, выписан из больницы в ОАЭ, еще два гонщика и два сотрудника остаются в госпитале, сообщили в команде.

"Сегодня большинству гонщиков команды "Газпром-РусВело" разрешили покинуть карантин в ОАЭ, который был объявлен на территории отеля в Абу-Даби в связи с распространением коронавируса. Гонщики и сотрудники велокоманды находились в отеле две недели, за которые прошли пять тестов на коронавирус", - сообщается в инстаграме команды.

"Также был выписан из госпиталя гонщик "Газпром-РусВело" Имерио Чима. В данный момент на карантине в госпитале в Абу-Даби находятся два гонщика и два сотрудника команды", - добавили в "Газпром-РусВело".

Несколько дней назад пресс-служба "Газпром-РусВело" сообщила, что ее гонщиков очередной день не выпускают из отеля в Абу-Даби из-за карантина. Позже в команде подтвердили госпитализацию нескольких ее членов с подтвержденным коронавирусом.

Спортсмены прибыли в Абу-Даби на многодневную гонку "Тур ОАЭ". Два этапа соревнования были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.