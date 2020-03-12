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США перебросили в Британию группу стратегических стелс-бомбардировщиков

США перебросили в Британию группу стратегических стелс-бомбардировщиков
Фото: Reuters

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На передовой авиабазе Фэрфорд на юге Англии в четверг совершили посадку три стратегических бомбардировщика-невидимки ВВС США B-2 Spirit, способных нести ядерное оружие, сообщили британские авиационные ресурсы, публикующие фотографии их прибытия.

По их сведениям, один из бомбардировщиков после трансатлантического перелета с позывным MISTY11 прибыл в Великобританию непосредственно с авиабазы стратегической авиации ВВС США в штате Миссури Уайтмен. Еще два B-2 Spirit с позывными MISTY12 и 13 были переведены в четверг вечером в Англию с авиабазы Лажеш на португальских Азорских островах в Восточной Атлантике, куда они прибыли еще в понедельник.

Как сообщало ранее Европейское командование вооруженных сил США, стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit направлены в Европу для проведения тренировочных полетов на данном театре военных действий.

Великобритания США

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