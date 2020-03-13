Пассажиры рейса Милан-Киев с подозрением на коронавирус доставлены в больницу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), выполнявшего рейс из Милана в Киев PS 312, у которых были обнаружены симптомы, схожие с симптоматикой коронавируса, доставлены в больницу, заявил в ходе программы "Право на Власть" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Трех пассажиров, чье состояние и симптоматика внушали опасение, доставили в Александровскую больницу и проведут диагностику на присутствие коронавируса. И если в их анализах будет установлено наличие коронавируса - вы увидите согласованные действия эпидемиологической и медицинской служб, а также полиции", - сказал он.

По словам Ляшко, в случае, если у пассажиров, доставленных в больницу, будет обнаружен коронавирус - ко всем пассажирам рейса приедут медики, проведут скрининг и, возможно, будет введена изоляция.

В свою очередь, президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евегений Дыхне отметил, что ему пишут коллеги из аэропорта "Борисполь", сообщая о том, что необходимый скрининг на рейсе проводился непосредственно на выходе с борта самолета.

Самолет авиакомпании МАУ, на котором на рейсе PS 312 перевозились пассажиры с подозрением на коронавирус, пройдет всю необходимую санобработку и будет допущен к рейсам.