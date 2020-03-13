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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Berkshire Hathaway не пригласит акционеров на ежегодный "Вудсток для капиталистов"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Инвесткомпания известного американского инвестора и миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway проведет ежегодное мероприятие для акционеров "Вудсток для капиталистов" без акционеров из-за пандемии коронавируса.

Berkshire проводит мероприятие в Омахе, в котором принимают участие десятки тысяч человек, более десяти лет подряд.

В 2020 году оно запланировано на 2 мая, и 89-летний Баффет заявил, что он сам примет в нем участие наряду с несколькими сотрудниками. Давний партнер Баффета, 96-летний Чарли Мангер, также, возможно, будет участвовать в мероприятии, сообщил Баффет. Мероприятие будет транслироваться онлайн.

Berkshire не будет подвергать здоровье сотрудников угрозе, которую может создать проведение столь масштабного мероприятия, и не намерена способствовать тому, чтобы "родной город компании стал "горячей точкой" в нынешней пандемии", сказал Баффет.

Он призвал акционеров задавать вопросы, на которые планирует ответить в ходе мероприятия.

"Нам с Чарли будет вас не хватать, но мы увидимся со многими тысячами из вас в следующем году, - сказал Баффет. - Спасибо за понимание".

Berkshire Hathaway Уоррен Баффет

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