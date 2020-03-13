Луизиана стала первым штатом, который переносит праймериз из-за COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти американского штата Луизиана объявили о переносе праймериз в связи со вспышкой коронавируса, сообщает в пятницу телеканал CNBC.

Голосование будет перенесено с апреля, по предварительным данным, на 20 июня и 25 июля.

В США принимаются серьезные меры в связи с распространением нового коронавируса. Так, бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс, ведущие кандидаты от демократов на пост президента США, временно прекратили крупные предвыборные мероприятия из соображений безопасности.

Некоторые штаты призывают избирателей голосовать дистанционно, чтобы уменьшить риск распространения вируса.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует в пятницу объявить режим чрезвычайной ситуации на территории США из-за коронавируса. Его выступление на пресс-конференции запланировано на 15:00 по вашингтонскому времени (22:00).

Прежде СМИ сообщали, что объявление режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом более $40 млрд из фонда помощи при бедствиях.

В США COVID-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.

Около половины штатов и столица США Вашингтон объявили о чрезвычайном положении в связи с распространением коронавируса по стране.