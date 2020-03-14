Застрявший в Китае экипаж судна "Патриот" сообщил о нехватке продуктов на борту

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские моряки с танкера "Патриот", ранее попросившие помощи в репатриации из китайского порта Нингдэ, пожаловались на дефицит продовольствия, сообщил в субботу агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

"Моряки сообщили, что репатриация назначена на 20 марта, вечером этого дня они должны прилететь во Владивосток. Однако, по словам экипажа, сейчас у них перебои с продовольствием, запасов нет, практически нечем питаться до вылета. Компания отказывается доставить даже минимальный набор продуктов", - сказал Суханов.

Председатель ДВРО РПСМ рекомендовал капитану судна связаться с консульством РФ в Гуанчжоу, чтобы решить проблему с продовольствием.

Как сообщалось, 22 января в адрес генерального консульства РФ в Гуанчжоу поступило коллективное обращение членов экипажа танкера "Патриот" судоходной компании "Гудзон", находящегося в порту Нингдэ провинции Фуцзянь, в котором сообщалось о возникших сложностях с возвращением команды судна в Россию.

Позже компания сообщила генконсульству о финансовой несостоятельности и невозможности на этом основании обеспечить репатриацию экипажа.

Руководство судоходной компании обратилось с просьбой организовать возвращение моряков в Россию.

Всего на судне 19 моряков. Генконсульство после этого начало работу по формированию пакета документов на репатриацию.

Моряки также обращались с просьбой о помощи в ДВРО РПСМ.

По словам моряков, судно не может выйти из китайского порта Нингдэ, поскольку у судовладельца есть долги за ремонт судна. Моряки жаловались на перебои с продуктами, водой, задержки зарплаты, просили оказать содействие в репатриации и выплате долгов по зарплате. Экипаж сообщил, что с декабря 2019 года танкер проходил ремонт на заводе в Нингдэ.

Приморская транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что работодатель не выплатил 19 членам экипажа зарплату за ноябрь-декабрь 2019 года и за январь 2020 года. Долг превысил 1,6 млн руб. Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с работодателя - ООО "СК Гудзон" долгов по зарплате, компенсации за несвоевременную ее выплату. Судно и экипаж находятся в китайском порту Нингдэ, судовладелец мер по возвращению моряков на родину не принял, отмечало надзорное ведомство.