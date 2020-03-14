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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Узбекистан приостановил авиасообщение с Великобританией, Францией и Испанией

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Узбекистан с 14 марта приостановил авиасообщение с Францией, Испанией и Великобританией в связи с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в узбекском правительстве.

"С 14 марта временно прекращено авиасообщение с Францией, Испанией и Великобританией из-за угрозы распространения коронавируса", - сказал собеседник агентства.

По его данным, для эвакуации из этих стран граждан Узбекистана могут быть организованы чартерные рейсы.

Представитель правительства сообщил, что с 14 марта через все пограничные пункты в Узбекистан перестанут впускать граждан Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции и Испании и лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах, а также всех, кто в течение последних 14 дней посещал эти государства.

В тоже время он отметил, что это ограничение не касается владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также граждан шести этих стран и лиц без гражданства, постоянно в них проживающих, если они в течение 14 дней до въезда в Узбекистан не посещали эти государства.

По данным министерства здравоохранения Узбекистана, на утро 14 марта в республике не зафиксировано случаев заболевания COVID-19. Между тем в стране усилен санитарный контроль на пограничных пунктах пропуска, отменено проведение массовых мероприятий, гражданам рекомендовано максимально ограничить зарубежные поездки до стабилизации ситуации. В учебных заведениях, общественном транспорте, в местах посещения большого числа людей проводятся дезинфекция.

Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Узбекистан Великобритания Франция Испания

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