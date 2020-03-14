Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

В Алматы задержали готовившего теракт приверженца ИГ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Алматы задержан приверженец идеологии международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ и Казахстане), готовивший теракт в дни празднования Наурыза, сообщила в субботу пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

По данным пресс-службы, его задержали 13 марта по результатам оперативно-розыскных мероприятий и с санкции суда арестовали.

Как отметили в КНБ, арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления людей в период Наурыза. В ходе следственных действий у него изъяли две боевые гранаты, сказали в комитете.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 255 (акт терроризма) и 258 (финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается, отметили в ведомстве.

Наурыз - день весеннего равноденствия - отмечается в Казахстане 21-23 марта.

В этом году в связи с выпадением праздничных дней на выходные казахстанцы должны будут отдыхать по 25 марта включительно.

Казахстан ИГИЛ

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 14 марта

Свыше 50 дипмиссий ООН в Нью-Йорке перешли на удаленную работу в связи с коронавирусом

ООН рассмотрит возможность перехода на виртуальные заседания

Число заболевших коронавирусом в США превысило 2 тыс. человек

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Спикер Рады анонсировал закрытие авиасообщения с другими странами

Обобщение: Коронавирус прописывает миру режим самоизоляции

Обобщение: Коронавирус прописывает миру режим самоизоляции

Что произошло за день: пятница, 13 марта

Эпидемия коронавируса

РФ ограничит авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

РФ ограничит авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Глава ВОЗ объявил Европу эпицентром пандемии коронавируса

Глава ВОЗ объявил Европу эпицентром пандемии коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');