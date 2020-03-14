В Алматы задержали готовившего теракт приверженца ИГ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Алматы задержан приверженец идеологии международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ и Казахстане), готовивший теракт в дни празднования Наурыза, сообщила в субботу пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

По данным пресс-службы, его задержали 13 марта по результатам оперативно-розыскных мероприятий и с санкции суда арестовали.

Как отметили в КНБ, арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления людей в период Наурыза. В ходе следственных действий у него изъяли две боевые гранаты, сказали в комитете.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 255 (акт терроризма) и 258 (финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается, отметили в ведомстве.