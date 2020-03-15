В США выявлено свыше 2,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло 2 816, 58 человек скончались, сообщает CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний и местные власти.

В это число входят 70 человек, прибывших из Уханя (три случая) и с круизных лайнеров Diamond Princess (46 случаев) и Grand Princess (21 случай). Западная Вирджиния - единственный штат, где на данный момент не зафиксирован ни один случай заболевания.

Из-за распространения заболевания два американских штата - Джорджия и Луизиана - решили отложить президентские праймериз, передает Associated Press. Первичные выборы в Джорджии перенесены на 19 мая.

Кроме того, президент и вице-президент США Дональд Трамп и Майк Пенс на брифинге в субботу объявили, что рассматривают возможность введения ограничений на перемещения внутри страны.

На этой неделе американские власти уже ограничили въезд в страну для европейцев из стран, входящих в Шенгенскую зону, а в субботу Трамп добавил в этот список Великобританию и Ирландию.