Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

В США выявлено свыше 2,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло 2 816, 58 человек скончались, сообщает CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний и местные власти.

В это число входят 70 человек, прибывших из Уханя (три случая) и с круизных лайнеров Diamond Princess (46 случаев) и Grand Princess (21 случай). Западная Вирджиния - единственный штат, где на данный момент не зафиксирован ни один случай заболевания.

Из-за распространения заболевания два американских штата - Джорджия и Луизиана - решили отложить президентские праймериз, передает Associated Press. Первичные выборы в Джорджии перенесены на 19 мая.

Кроме того, президент и вице-президент США Дональд Трамп и Майк Пенс на брифинге в субботу объявили, что рассматривают возможность введения ограничений на перемещения внутри страны.

На этой неделе американские власти уже ограничили въезд в страну для европейцев из стран, входящих в Шенгенскую зону, а в субботу Трамп добавил в этот список Великобританию и Ирландию.

США

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 марта

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 150 тысяч

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 150 тысяч

У супруги испанского премьера подтвердилось заражение COVID-19

Эпидемия коронавируса

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Эпидемия коронавируса

США распространили запрет на въезд в страну на Великобританию и Ирландию

Испанцам запретили выходить из дома без веских причин из-за коронавируса

Латвийская авиакомпания airBaltic отменит все свои рейсы с 17 марта

Латвийская авиакомпания airBaltic отменит все свои рейсы с 17 марта

Почти 4,5 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено во Франции

Литва с понедельника вводит коронавирусный карантин по всей стране

Количество заразившихся коронавирусом в США приблизилось к 2,5 тыс.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');