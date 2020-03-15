Алматинца, пугавшего кашлем пассажиров метро, арестовали на десять суток

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - 23-летний житель Алматы, изображавший больного коронавирусом и демонстративно кашлявший на пассажиров метро, приговорен административному аресту сроком на десять суток, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт мелкого хулиганства со стороны 23-летнего жителя Алматы, который, имитируя непрекращающийся кашель, пугал пассажиров метрополитена. Сейчас на волне и без того непростой ситуации действия гражданина Х. - кощунство", - говорится в сообщении полиции.

Перед началом судебного процесса шутник публично принес свои извинения алматинцам.

К настоящему моменту в Казахстане зафиксировано шесть случаев заболевания COVID-19, из них четыре - в Алматы, два - в Нур-Султане.