ВТО с 16 марта отменит все заседания из-за коронавируса

Сотрудники секретариата организации переведены на работу из дома

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация с 16 марта ограничивает доступ в здание ВТО в Женеве и отменяет все заседания до конца апреля, говорится в сообщении организации.

Сотрудники секретариата ВТО на фоне распространения коронавируса переведены на удаленную работу до конца марта. "ВТО рассматривает альтернативные варианты организации виртуальных совещаний с тем, чтобы члены могли участвовать в них удаленно", - говорится в пресс-релизе.

Ранее на этой неделе стало известно, что ВТО по просьбе властей Казахстана отменила проведение двенадцатой министерской конференции организации (МК12), которая была запланирована на 8-11 июня в Нур-Султане. В ближайшее время руководство ВТО планировало обсудить со странами-членами организации перспективы проведения этой министерской конференции.