Украина приостанавливает международное пассажирское ж/д сообщение

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В ночь с 16 на 17 марта "Укрзализныця" приостановит международное железнодорожное пассажирское сообщение, сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в специальном информационном телеграм-канале.

"В ночь с 16 на 17 марта 2020 года "Укрзализныця" полностью приостанавливает международное пассажирское железнодорожное сообщение. Ряд международных поездов осуществит последние рейсы сегодня", - указывается в сообщении.

Согласно объявлению "Укрзализныци", пассажирам возвращается полная стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.